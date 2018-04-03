Gaziantep’te adrese teslim ihale

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Gençlik Festivali Organizasyonu Hizmet Alımı işi nedeniyle açtığı ihalenin, “adrese teslim” olarak düzenlendiği iddia edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4-5-6 Mayıs 2018 tarihlerinde yapacağı 2018 Gençlik Festivali Organizasyonu Hizmet Alımını, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edileceğini duyurdu. Belediyenin resmi internet sayfasından yapılan duyuruda İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler de verildi. Buna göre, ihalenin zamanı 26 Nisan 2018 saat 15.00 olarak belirlendi. Ancak, kamu ihalelerinde ihale verildiğinden itibaren yüklenicinin 10 günlük itiraz süresi sonunda imzayı atabileceğini bunun da Festival tarihine denk geldiğini belirten bazı iş adamları, “İmza atıldığı zaman iş yani festival başlamış olacak. Peki ihaleyi kazanan kişi ne zaman hazırlanacak, ne zaman gerekli araç, gereçleri, donanımları kuracak, önlemleri, planlamaları, organizasyonları yapacak? Demek ki her şey önceden ayarlanmış ve verilmiş. Çünkü iş başladıktan sonra ihale sözleşmesinin imzalarının atılması görülmüş şey değil”dediler.