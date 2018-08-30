Gaziantep’te büyük terör operasyonu

Gaziantep'te, polis tarafından terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG ve IŞİD, HTŞ (El-Nusra) üyesi 5’i Suriyeli 8 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre ; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstihbarat, Özel Harekât, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme şube müdürlükleri ve bomba imha uzmanlarının da katılımıyla, kent merkezinde tespit edilen bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

SURİYE'DEN GELEN TERÖRİSTLER KISKIVRAK YAKALANDI

Operasyonda, önümüzdeki günlerde provokatif eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilen, PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyetlerde bulunduğu, illegal yollardan Türkiye'ye geldikleri, terör örgütüne eleman temini faaliyetleri yürüttüğü yönünde istihbari bilgiler elde edilen, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptığı tespit edilen 2'si Suriye uyruklu 4 kişi ile IŞİD ve El Nusra bağlantılı Heyetül Tahrir-i Şam HTŞ terör örgütleri adına Suriye'de eylem ve faaliyetlerde bulunduğu, illegal yollardan yurda geldikleri ve örgüte eleman temini faaliyetleri yürüttüğü yönünde bilgiler elde edilen 3'ü Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5'i Suriyeli 8 şüpheli, işlemleri için emniyete götürülürken, evlerinde yapılan aramada ise 1 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 36 mermi ve çok sayıda PKK/KCK, IŞİD, HTŞ (El-Nusra) terör örgütü içerikli doküman ve dijital materyal ele geçirildi.