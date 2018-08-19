Gaziantep’te cinayet! 18 yaşındaki genç öldürüldü

Gaziantep'te tartıştığı kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklanan 18 yaşındaki Mahmut Yıldız, yaşamını yitirdi. Polis, cinayetle ilgili yaşları 18'den küçük 5 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te gençlerin tartışması önce kavgaya sonra da cinayete yol açtı. 18 yaşındaki Mahmut Yıldız, bıçaklanarak öldürüldü.

Şehitkamil Göllüce Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Mahmut Yıldız ve yanına gelen kimliği belirsiz kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma sırasında bıçaklanan Yıldız, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Yıldız, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Mahmut Yıldız'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak gözyaşları arasındatoprağa verildi.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Cinayetle ilgili soruşturmayı yürüten polis, kimliği açıklanmayan yaşları 14 ve 17 olduğu öğrenilen 5 kişiyi gözaltına aldı.