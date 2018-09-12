Gaziantep’te fuhuş operasyonu: 43 gözaltı, 9 tutuklama

Gaziantep’te Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 10 adrese düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 43 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 2’si kurusıkı 4 tabanva, av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirilirken, 9 kişi mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bu örgüt çerçevesinde fuhuş yaptırmak, fuhşu kolaylaştırmak, fuhşa aracılık ve yer temin etmek, fuhuştan maddi menfaat temin etmek ” suçları kapsamında toplam 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP SONRASI OPERASYON

Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından yapılan planlı operasyon sonucunda; fuhuş yapan kadın ve fuhuş müşterisi ile fuhşa aracılık ve yer temin etmek, fuhşa maddi menfaat temin suçundan toplam 43 kişi hakkında gerekli yasal işlemler gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan kişilerin, yapılan ev, iş yeri ve üst aramalarında; 2 tabanca, 49 fişek, 2 kurusıkı tabanca, av tüfeği, esrar ve 3 adet sahte kimlik ele geçirildi. Üzerinde sahte kimlik bulunduran 2 kişi ile ruhsatsız silah bulunduran 2 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 9'u sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.