Gaziantep’te kaçak silah imalathanesine operasyon

Gaziantep’te, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda; kaçak silah imalathanesi ortaya çıkarıldı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken 3 tabanca, 1 tüfek, çok sayıda şarjör, mermiler ve silah üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şehir merkezindeki bir işyerinde “Ruhsatsız Silah ve şarjör imal edildiği, mermi ve silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen KOM Şube ekipleri; söz konusu işyerinde 1tüfek, 3 tabanca, 13 adet fişek, 32 adet şarjör, 34 adet silah ve şarjör yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi. OPERASYON POLİS KAMERASINDA Polis ekipleri operasyonu kameraya alırken, baskın anında silah atölyesinde silah üretimi yapıldığı ve karşılarında polisleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedikleri görüldü. Olayla ilgili H.Y, Y.E.Y, M.K., Ö.A., ve C.A., isimli 5 kişi şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, haklarında yapılan yasal işlemler sonrasında adli mercilere sevk edildi.