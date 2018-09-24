Gaziantep’te, yasadışı bahis oynatılmasının engellenmesi amacıyla polis ekiplerince şehir genelinde 'Kırmızı Kart' adı ile yasadışı bahis uygulaması yapıldı. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde yasadışı bahis oynatılmasının engellenmesi amacıyla yurt genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de ‘Kırmızı Kart’ adı ile yasadışı bahis oyunlarının engellenmesi uygulaması gerçekleştirildi.

Gaziantep'te ‘Kırmızı Kart' operasyonu: 24 gözaltı

Gaziantep'te de Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri tarafından düzenlen eş zamanlı operasyonlarda yasadışı bahis oynatıldığı belirlenen ev ve işyerlerine baskınlar yapıldı. Operasyonlarda yasadışı bahis oynatan ve oynayan 24 kişi gözaltına alındı. Ayrıca operasyon düzenlenen ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok miktarda dijital materyal ele geçirilirken, bahis oynamakta kullanılan bilgisayar ve yazıcılara ise el konuldu.

Şüpheliler emniyet müdürlüğünde yapılan sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.