Gaziantep’te PKK’ya ağır darbe

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Olay Yeri İnceleme şubeleri ile bomba imha uzmanlarının katılımıyla kent merkezi ile Nizip ve Nurdağı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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İHA DESTEKLİ OPERASYON YAPILDI

İnsansız hava aracı destekli operasyonda, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine yönelik örgüt adına provakatif eylemlerde bulunacağı değerlendirilen ve sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptığı, terör örgütünün propagandasını yaparak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve Devlet Büyüklerine hakaret ettiği tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 4 yasak yayın, terör örgütünü simgeleyen malzemeler ile çok sayıda dijital materyallere el konuldu. AA