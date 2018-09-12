Gaziantep’te jandarmadan operasyon! Sahte döviz basıp, kaçak çay fabrikası kurmuşlar

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 4 ayrı adreste yapılan aramalarda yasa dışı yollarla ülkemize girişi yapılmış malzeme, çok sayıda sahte Irak dinarı ve ABD doları, 30 ton kaçak çay ve bunların üretiminde kullanılan teçhizat ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.

4 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Gaziantep'te yurtdışından kaçak yollarla getirilen matbaa makineleriyle sahte Irak Dinar'ı ve ABD doları basıldığı, ayrıca kurulan tesislerde de tonlarca kaçak çayın piyasaya sürüldüğü bilgisini alan jandarma ekipleri, şebekeyi çökertti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; Yaklaşık 30 ton kaçak çay,4 adet çay presleme, eleme, paketleme ve tartı makinası, kuru sıkı tabanca, av tüfeği, 69 adet sahte olduğu değerlendirilen 25 binlik Irak Dinarı, 40 adet 100 Dolarlık banknot, sahte para basımında kullanılan çok sayıda şablon filigram ve hologram, 7 adet sahte para basımında kullanılan kesim, pozlama, lazer baskı ve kesim aletleri, çeşitli renklerde para basımında kullanılan mürekkep, banknot ölçüm cihazı, dizüstü bilgisayar, 3 adet flash bellek, 136 adet dijital kamera, 76 adet Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne ait mühürlerin taklidi sahte mühür, 45 koli üzerinde rakam bulunmayan mühür, çok sayıda ülke menşei ve marka belirten hologram ve filigram ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişinin Türk vatandaşı olduğu ve sorgularının sürdüğü bildirilirken, ele geçirilen malzemelere Cumhuriyet Savcılığınca el konuldu.