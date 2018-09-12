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Gaziantep’te sahte para üretilen 4 adrese baskın: 5 gözaltı

Gaziantep'te jandarma tarafından sahte para imalathanesine düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte dolar banknotu ve Irak dinarı ile baskı, şablon ve kesim aletleri ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

android-time 18:49 12 Eylül 2018
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Gaziantep'te jandarma tarafından sahte para imalathanesine düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte dolar banknotu ve Irak dinarı ile baskı, şablon ve kesim aletleri ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışma sonunda belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.

GAZİANTEP'TE JANDARMA EKİPLERİ SAHTE PARA BASIM MATBAASINA YAPTIĞI OPERASYONDA ÇOK SAYIDA SAHTE PARA, BASIM FİLTRELERİ, BASKI MAKİNE VE ALETLERİ, HOLOGRAM, MÜHÜR, BANKNOT ÖLÇÜM CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ. FOTO:İHA

GAZİANTEP’TE JANDARMA EKİPLERİ SAHTE PARA BASIM MATBAASINA YAPTIĞI OPERASYONDA ÇOK SAYIDA SAHTE PARA, BASIM FİLTRELERİ, BASKI MAKİNE VE ALETLERİ, HOLOGRAM, MÜHÜR, BANKNOT ÖLÇÜM CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ. FOTO:İHA

Operasyonda  aranan adreslerde kaçak 30 ton çay ile 4 presleme ve paketleme makinesi, kurusıkı tabanca, sahte 25 bin Irak dinarı, 100 dolar banknotu, sahte para basımında kullanılan çok sayıda şablon filigram ve hologram, kesim, pozlama, lazer baskı ve kesim aletleri, çeşitli renklerde para basımında kullanılan mürekkep, banknot ölçüm cihazı, sahte Gümrük Müdürlüğü mührü ele geçirildi. Malzemelere el konulurken isimleri açıklanmayan 5 kişi gözaltına alındı.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Ele geçirilen malzemelerin yasadışı yollarla Türkiye’ye getirildiği belirlenirken, şüpheliler jandarmaya götürüldü.

DHA

 

FOTO:İHA

FOTO:DHA

 

FOTO:İHA

FOTO:İHA

FOTO:DHA

FOTO:DHA

 

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Son güncelleme: android-time 18:5912.09.2018
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