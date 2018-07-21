Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Gaziantep’te şüpheli ölüm! Soruşturma başlatıldı

Gaziantep'te sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiğinden şüphelenilen bir kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

android-time 21:35 21 Temmuz 2018
Haberler Gündem
Gaziantep’te şüpheli ölüm! Soruşturma başlatıldı
Gaziantep'te sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiğinden şüphelenilen bir kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, düğünlerde müzisyenlik yapan Murat Çevik (26), Yavuzeli ilçesinde bir düğüne giderken Kayaönü Mahallesi’ndeki iş yerinden alkol satın aldı. Düğün sonrası Şehitkamil ilçesi Saçaklı Mahallesi’ndeki evine gelen ve gece saatlerinde aniden rahatsızlanan Çevik, 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABERKarakol komutanının şüpheli ölümü araştırılıyorKarakol komutanının şüpheli ölümü araştırılıyor

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çevik’in cesedi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiğinden şüphelenilen Çevik’in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.  AA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar