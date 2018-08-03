Gaziantep’te yine tehlikeli gerginlik… Taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde Suriyeli bir kişinin küçük çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı.

Umut Mahallesi 82 Nolu Cadde üzerinde, seyyar satıcılık yapan Suriye uyruklu Y.M.’nin 8 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası, mahalleyi ayağa kaldırdı. Taciz iddiası üzerine vatandaşların saldırdığı Suriyeli koşarak evine girdi. Olayı kısa sürede haber alan mahalleli, Suriyeli ailenin evinin önünde toplanıp linç girişiminde bulunmak istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

MAHALLEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR

Polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri altında evinden çıkardıkları 45 yaşlarındaki Suriyeli şüpheliyi gözaltına alırken, tacize uğradığı öne sürülen küçük yaştaki kız çocuğunun ailesi de polis merkezine giderek, YM.’den şikayetçi oldu.

Taciz iddiasıyla halkın büyük tepki gösterdiği Umut Mahallesi'ne takviye olarak çok sayıda polis ekibi gönderildi. Polisin mahalledeki geniş güvenlik önlemleri sürüyor

15 GÜN ÖNCE BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

Gaziantep'te, 18 Temmuz günü de Şahinbey ilçesi Hoşgör Mahallesi'nde yine Suriye uyruklu 60 yaşlarında R.C’nin parkta down sendromlu 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası, mahalleyi ayağa kaldırmıştı. Suriyeli'nin evinin önünde toplanıp taş atarak linç girişiminde bulunan kalabalığa, polis biber gazıyla müdahale etmiş, olaylar kısa sürede diğer mahallelere de yayılmıştı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olaylar büyümeden önlenirken, sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşımları nedeniyle 16 kişi gözaltına alınmıştı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada, Gaziantep Valiliği de konuyla ilgili bir açıklama yaptı;

Açıklamada, “Şehitkamil İlçemiz Umut Mahallesinde bugün saat 18.30 sıralarında Suriye Uyruklu (Y.M) adlı şahsın 8 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik istismar iddiasıyla bir grup vatandaşımızca darp edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince Şüpheli (Y.M) gözaltına alınarak olaya ilişkin tahkikat başlatılmıştır” denildi.