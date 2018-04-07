Gaziantep’teki ‘adrese teslim ihale’de yeni gelişme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, Gençlik Festivali Organizasyonu hizmet alımı işi nedeniyle açtığı ve 'adrese teslim' olarak düzenlendiği iddia edilen ihale iptal edildi. Ancak yeniden yapılacak olan ihaleye 3 firmanın davet edildiği iddiası yine kafaları karıştırdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi; 4,5,6 Mayıs günlerinde yapacağı 2018 Gençlik Festivali Organizasyonu hizmet alımını, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edileceğini duyurdu.

Belediyenin resmi internet sayfasından yapılan duyuruda ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler de verildi. Buna göre, ihalenin zamanı 26 Nisan 2018 saat 15.00 olarak belirlendi.

Ancak, kamu ihalelerinde ihale verildiğinden itibaren yüklenicinin 10 günlük itiraz süresi sonunda imzayı atabileceğini bunun da festival tarihine denk geldiğini belirten bazı iş adamları, “İmza atıldığı zaman iş yani festival başlamış olacak. Peki ihaleyi kazanan kişi ne zaman hazırlanacak, ne zaman gerekli araç, gereçleri, donanımları kuracak, önlemleri, planlamaları, organizasyonları yapacak? Demek ki her şey önceden ayarlanmış ve verilmiş. Çünkü iş başladıktan sonra ihale sözleşmesinin imzalarının atılması görülmüş şey değil.” dediler.

HİÇBİR ŞEY DEĞİLMEDİ

Sözcü'nün haberleştirdiği iddialar üzerine ihalenin iptal edildiği duyuruldu. Ancak bu kez yeniden yapılacak olan ihaleye sadece 3 firmanın davet edildiği ortaya çıktı. İhale tarihi ile işin başlama tarihi arasındaki sürenin kısalığına dikkat çeken iş adamları ise tepkilerini “Aslında hiçbir şey değişmedi. Bu kez göstermelik olarak 3 firmayı davet etmişler. Kamuya açık bir ihalede neden sadece 3 firma davet ediliyor. Demek ki içlerinden birisine kesin ihaleyi verecekler. Diğer iki firmayı da göz boyamak için çağırmışlar. Danışıklı döğüş olduğu her halinden belli. Üstelik ihale tarihi değişmedi. 26 Nisan'da yapılacak ihaleye katılan firma işleri nasıl 10 gün içinde yetiştirecek. Bu ihale şaibeli. “diye dile getirdiler.