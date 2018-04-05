Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’ndan ilk açıklama!

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangına ilişkin, "Can kaybı şu anda yok Allah'a şükür, inşallah olmaz. Dumandan zehirlenen hastalarımız var onları da hastaneye gönderiyoruz." dedi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta, yangınla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanedeki tahliye işlemlerinin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

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Bir taraftan da yangının söndürülmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Usta, “İçerideki hasta sayısını tam olarak bilemiyoruz. Yoğun bakımdaki bütün hastalar dışarı çıkarıldı. Zaten yürüyebilen, ayakta tedavi olan hastalar da kendilerinden çıkıyorlar. Yangın nereden kaynaklandı, nereden çıktı bilemiyoruz. Yoğun bakımdaki hastaların hepsi dışarı çıkarıldı fakat diğer katlarda da hasta olduğunu görüyoruz. Onların tahliyesiyle ilgili çalışmalar sürüyor” dedi.

Usta sözlerine şöyle devam etti, “Üst katlarda duman içeri girdiği için en üst katlara müdahale etmek zorluyor. Helikopter de geliyor. Can kaybı şu anda yok Allah’a şükür, inşallah olmaz. Dumandan zehirlenen hastalarımız var, onları da hastaneye gönderiyoruz. Burada bahçede tedavi ediliyor, müdahale ediliyor ama olumsuz bir şey yok” ifadelerini kullandı