GBT’ye bakan polis şok oldu! 353 suçtan…

Yalova’nın Altınova ilçesindeki polis merkezi önünde yapılan trafik uygulamasında aracından kaçan şüpheli kıskıvrak yakalandı. Hakkında 353 suç kaydı bulunan ve 15 ayrı suçtan aranan zanlı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama kapsamında durdurulan 41 JB 619 plakalı araç sürücüsünün kimliğinin ve sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Aracını bırakarak kaçmaya çalışan zanlı yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı.

353 AYRI SUÇ KAYDI VAR

Polis merkezinde sorgulanan zanlının Sedat Ö. olduğu belirlendi. Sedat Ö.’nün Genel Bilgi Taraması’nı (GBT) yapan ekipler, zanlı hakkında 353 ayrı suç kaydı bulunduğunu 15 ayrı suçtan halen aranması olduğunu belirledi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İHA