Yer: Kadıköy! Her şey dans ederken oldu

Kadıköy’de bir gece kulübüne eğlenmek için gelen gencin sırt çantası, dans eden bir hırsız tarafından çalındı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, zanlının rahat tavırları “bu kadarına da pes” dedirtti.

Olay, önceki gün saat 03.00 sıralarında Kadıköy Caferağa'daki bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, bir genç gece saatlerinde sırt çantasıyla kulübe geldi. Çantasını yere bırakan genç ardından eğlenmeye başladı. O esnada kulübe önceden gelen bir hırsız, çantayı gözüne kestirdi. Gencin hareketlerini takip eden hırsız dans ederek her şey olağanmış gibi davranmaya başladı. Zaman zaman çantayı kontrol eden hırsız, kısa bir süre sonra gencin sırt çantasını montuyla kapatarak çaldı. Dans eden hırsızın rahat tavırları “bu kadarına da pes” dedirtirken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

DANS EDEREK ÇANTAYI ÇALDI



Görüntülerde, hırsız içeride dans ettiği esnada sırt çantalı genç içeriye giriyor. Çantasını yere bırakan genç ardından içkisini alarak dans ediyor. Çantayı gözüne kestiren hırsız, birkaç kez kontrol ettikten sonra dans etmeye devam ediyor. Bir süre sonra montunu eline alan hırsız daha sonra çantayı montuyla kapatıp mekandan çıkıyor.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.



İHA