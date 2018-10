Bu yıl da KYK burs başvurusu aynı tarihte mi başlayacak? Geçen yıl KYK burs başvurularının başladığı tarih geldi!

KYK burs başvuruları geçen yıl 16 Ekim'de başlamıştı. Maddi destek almak isteyen öğrencilerin KYK burs başvuru heyecanı geçen yılın başlangıç tarihinin gelmesi ile arttı. Öğrenciler anbean Yurtkur resmi internet sitesi üzerinden KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını arıyor.

KYK burs başvuruları ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Geçen yıl burs başvuru başlangıç tarihinini gelmesi ile KYK’dan açıklama bekleyen öğrencilerin heyecanı dorukta. DGS ek tercih başvurularının sürmesi sebebi ile bu yıl başvurular ileri bir tarihte başlayabilir. İşte KYK bursları hakkında merak edilenler…

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018 Burs başvuruları, tüm üniversite öğrencilerinin başvuracağı için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, DGS tercih sonuçlarını ve üniversite ek yerleştirme sonuçlarını açıkladıktan sonra burs başvuruları kurum tarafından resmi web sitesinde başlatılacaktır.



BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ AYIN KAÇINDA YAPILIYOR?

Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6’sı ve 10’u arasında alabilecek.

Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6’sında, 2 olanlar her ayın 7’sinde, 4 olanlar her ayın 8’inde, 6 olanlar her ayın 9’unda, 8 olanlar her ayın 10’unda ücretlerini alabilecek.

KÜÇÜK BİR YANLIŞ BİLGİ BURS ALMANIZA MANİ OLABİLİR

Öğrencilerin E-Devlet üzerinden verdiği bilgileri, 11 farklı kurumun sistemi üzerinden değerlendiren Kredi ve Yurtlar Kurumu, adayların verdiği beyanların tutarlılığını kontrol edecek. Herhangi bir tutarsızlık olması halinde ise öğrencilerin burs alma olasılığı düşmüş olacak. Dolayısıyla adayların tutarlılığı sağlayabilmek için sisteme doğru bilgiler girmesi gerecek.