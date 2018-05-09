Geçim derdi öldürüyor

Son 16 yılda intihar eden kişi sayısı yüzde 70 oranında arttı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, intihar gerekçeleri arasında ekonomik nedenler olduğuna dikkat çekti ve son verilere göre sadece bir yılda 274 kişinin ‘’Geçim derdi’’ nedeniyle, 7 kişinin de ‘’Ticari zorluklar’’ nedeniyle intihar ettiğini bildirdi. 2000 yılında bin 802 kişi yaşamına son verirken, 2016’da bu sayı yüzde 70 artarak 3 bin 64 kişiye çıktı.

Emir, son beş yılda intihar eden sağlık çalışanı, doktor, hemşire ve TIP öğrencisi sayısının ne olduğunu öğrenmek için bilgi edinme başvurusunda bulundu. İntihar edenlerin mesleki ayrımının yapılmadığını belirten Türkiye İstatistik Kurumu, toplam intihar istatistiklerini paylaştı. Buna göre 2000 yılında bin 802 kişi yaşamını son verirken 2016'da bu sayı 3 bin 64 kişiye çıktı. 16 yıllık süreçte intihar oranındaki artış yüzde 70 oldu.

2016 yılında intihar eden kişilerin 683'ü hastalık nedeniyle, 126'sı aile geçimsizliği, 274'ü geçim zorluğu, 7'si ticari başarısızlık, 84'ü hissi ilişki, 13'ü öğrenim başarısızlığı nedeniyle hayatına son verdi. 39 kişi diğer nedenlerden intihar ederken bin 838 kişi ise bilinmeyen sebeplerden hayatını sonlandırdı.