Gediz Nehri’nde toplu balık ölümleri

Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen Gediz Nehri'nde kirlilikten kaynaklandığı öne sürülen toplu balık ölümleri endişe yarattı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, "Her sezon mevsim geçişlerinde biz bunu yaşıyoruz. Konunun araştırılması ile ilgili çalışma başlatacağız" dedi.

Manisa’nın Alaşehir, Salihli ve Turgutlu ilçelerinden geçen sonrasında İzmir’in Foça ilçesiyle Çamaltı Tuzlası arasında bulunan bölgeden Ege Denizi’ne dökülen 401 kilometre uzunluğundaki Gediz Nehri’nin bazı bölümlerinde kirlilik tedirgin etti.

Nehrin, Turgutlu’dan geçen bölümünde, boyları 10 ila 50 santim, ağırlıkları 200 gramla 15 kilo arasında değişen yayın, aynalı sazan ve kefal türü balıklar toplu halde telef oldu.

Şişmiş ve kıyıya vurmuş balıkları bazı vatandaşların topladığı görüldü. Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, gerekli incelemelerin yapılacağını, sorunun kirlilikten kaynaklandığını ve sorumluların belirlenmesi halinde gereken cezaların uygulanacağını söyledi.

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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden, Gediz Nehri’nin Turgutlu bölümünde görülen balık ölümlerine ilişkin çalışma yapılacağı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetimi Şubesi’nde görevli Biyolog Güven Yuğuranlar, yaptığı açıklamada, Gediz Nehri’nde ölümlerinin yaşandığını, konunun araştırılması için ekip görevlendireceklerini belirtti. Nehirde sürekli kontrol yaptıklarını aktaran Yuğuranlar, mevsim geçişlerinde bunun yaşandığını ifade etti.

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“HER SEZON BUNU YAŞIYORUZ”

“Fabrika atıklarının dökülmesi nedeniyle toplum balık ölümlerinin olduğu” iddialarına ilişkin ise Yuğuranlar, “Bizim bölgede çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Bize herhangi bir şekilde şikayette bulunulmadı. Her sezon mevsim geçişlerinde biz bunu yaşıyoruz. Konunun araştırılması ile ilgili çalışma başlatacağız. Tahmine dayalı konularda bir sonuca varamıyoruz. Ekiplerimiz konuyla ilgili araştırmaya başlayacaklar.” ifadelerini kullandı. AJANSLAR