Geleceğin girişimcileri için protokol

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Başarı Eğitim Vakfı, geleceğin girişimcilerini yetiştirmek için protokol imzaladı.

TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Başarı Eğitim Vakfı arasında “GençBizz Liseler Arası Girişimcilik Programı” için protokol imzalandı. Milli Eğitim İl Müdürlüğünün desteklediği proje sayesinde yakın gelecekte sosyal ve ekonomik hayata yön verecek olan gençler iş dünyasına hazırlanması amaçlanıyor. Program kapsamında 16- 18 yaş grubu lise öğrenciler, iş dünyasının gönüllü mentorları eşliğinde simülasyon olarak kendi küçük ölçekli şirketlerini sıfır sermaye ile kurup okul dönemi boyunca işletecek. Bu sayede gençlerin kişisel gelişimleri, yetkinlikleri ve istihdam edilebilirlikleri ölçülecek.

Program hakkında bilgi veren TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hüsniye Tali, Türkiye'nin ve Eskişehir'in yeni müteşebbislere ihtiyacı olduğunu belirterek, bu program ile geleceğin girişimcilerine ulaşmayı ve gençleri iş hayatına hazırlamayı hedeflediklerini söyledi. Program ile gençlerin iş hayatını öğreneceklerini ve işyeri yönetimini tecrübe etme fırsatı yakalayacağını belirten Tali, projeye katkı sağlayan gönüllü iş insanlarına da katkılarından dolayı teşekkür etti.

Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Emine Seçil Çelebi ise programda yer alacak öğretmen ve mentorlerin eğitimlerine başladıklarını belirterek, program kapsamında Eskişehir'den iş insanlarının gönüllü mentorluk desteği ile gençlerle deneyimlerini paylaşacağını kaydetti.