Gelecek hafta ikramiye 25 milyon! 12 Temmuz Süper Loto sonuçları: 9. devir!

Haftanın Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi canlı yayında belli oldu. 9. kez devreden Süper Loto'da gelecek hafta ikramiyenin 25 milyon lirayı aşması bekleniyor. İşte haftanın sonuçları ve kazandıran numaralar...

Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Ankara Balgat binasında bulunan çekiliş salonunda belli oldu. Zengin olma hayali kuranların umutları gelecek haftaya kaldı. 12 Temmuz Süper Loto sonuçlarına göre 9. devir gerçekleşti. 22 milyon liralık ikramiye gelecek haftaya devretti ve 19 Temmuz’da büyük ikramiyenin 25 milyon lirayı aşması bekleniyor. Sonuçları bekleyen vatandaşlar haberimizden Süper Loto sonucunu sorgulayabilirler.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (12 TEMMUZ 2018)

MPİ oyunlarının en çok kazandıranın gecesi heyecan ile bekleniyordu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. Bu hafta en çok kazandıran şans oyununda büyük ikramiye 22 milyon lirayı aştı. Kazandıran numaralar belli olurken ikramiye dağılımı Milli Piyango İdaresi tarafından henüz belirlenmedi. 12 Temmuz 2018 tarihinde MPİ tarafından düzenlenen çekiliş ile Süper Loto sonucu şu şekilde

4, 12, 16, 30, 38, 48

SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 33, 17 ve 23 şeklinde. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53’tür.

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.