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Gelin arabasıyla geldi kalaşnikof ile soyguna kalkıştı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, 'gelin arabası' olarak süslenen otomobille geldiği kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan silahlı zanlı, üzerine atlayan emekli polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.

android-time 20:10 8 Eylül 2018
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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, 'gelin arabası' olarak süslenen otomobille geldiği kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan silahlı zanlı, üzerine atlayan emekli polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi’ndeki Gürsel Durmuş’a ait kuyumcuya ‘gelin arabası’ gibi süslenmiş 16 RCS 56 plakalı otomobille gelen M.Ö., elinde  uzun namlulu silahla soygun girişiminde bulundu. Kuyumcuda çalışan emekli polis Ahmet Seçkin (63), M.Ö.’nün üzerine atlayarak müdahale etti. Seçkin ile soyguncu arasında yaşanan arbedede, silahın ateş almasıyla kuyumcudaki çalışanlardan Öznur Topçu  ayağından yaralandı.

Soyguncu polis tarafından etkisiz hale getirildi. DHA

Soyguncu polis tarafından etkisiz hale getirildi. DHA

Bu esnada, olay yerinden geçen polis ekipleri M.Ö.’yü etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Silahına da el konulan zanlının üzerinde çok sayıda fişek ele geçirildi. M.Ö. emniyete götürüldü. Olay sırasında yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan Topçu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kuyumcunun önündeki birkaç araçta silahtan çıkan kurşunların isabet etmesiyle maddi hasar oluştu.

Olay yerine gelen işyeri sahibi Gürsel Durmuş, “Gelin arabası  gibi süslü araç gelmiş, elinde uzun namlulu silahla kar maskeli birisi, dışarıda duran arkadaşlarımızı içeri sokmak istemiş. Onlar da silahı görünce üzerine çullanmışlar. Silahla rastgele ateş etmiş, bir arkadaşımız ayağından yaralanmış. Onun dışında önemli bir şey yok” dedi.

Soyguncunu aracından çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi. DHA

Soyguncunu aracından çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi. DHA

OTOMOBİLDEN ÇIKANLAR ŞAKINLIK YARATTI

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi üzerindeki Gürsel Durmuş’a ait kuyumcuya ‘gelin arabası’ gibi süslenmiş otomobil ile gelen ve soygun girişiminde bulunduğu sırada yakalanan M.Ö.’nün otomobilinden çıkanlar polisi şaşırttı. Otomobilde mühimmat yeleği, 4 adet kalaşnikof otomatik tüfek şarjörü, çok sayıda mermi ve biber gazı bulundu. Soygun girişiminde kullanılan otomobilin kiralık olduğunu söyleyen yetkililer, M.Ö.’nün sorgusunun devam ettiğini açıkladılar. DHA

Son güncelleme: android-time 20:3808.09.2018
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