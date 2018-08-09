Gelin ‘hayırlısı’ kelimesini tamamlayamayınca nikah kıyılmadı

Denizli’de gerçekleştirilen bir nikah töreninde gelinin ağzından ‘hayırlısıyla’ yerine ‘hayır’ yanıtı çıkınca nikah memuru evlilik akdini yapmaktan vazgeçti. Nikah, belediye başkanı ve ilçe nüfus müdürlüğünden yetkililerin araya girmesiyle kıyıldı.

İlginç olay, Tavas ilçesi Horasanlı Mahallesi’nde yaşandı. 4 Ağustos’ta yaşanan olayda, Naciye Şeşen ile Adem Teberci hayatlarını birleştirmek için nikah masasına oturdu.

Nikah memuru Tavas Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü evlendirme memuru Mehmet Çinili, prosedür gereği Şeşen'e “Hanımefendi, hiçbir kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradeniz ve kendi arzunuzla Sayın Adem Teberci Beyefendi ile evlenmek istiyor musunuz” sorusunu yöneltti. Şeşen ise soru üzerine gülümseyerek mikrofona ‘Hayır' derken, ardından nikah memurunun mikrofonu kendisinden çektiğini görünce “Hayırlısıyla evet diyecektim” dedi. Bu sırada davetliler ise gülmeye başladı. Bunun üzerine Çinili mikrofonu kendisine doğru çekerek davetlilerden sessiz olmalarını istedi. Damat Adem Teberci ise Çinili'ye dönerek, “Sorun yok, ‘hayırlısıyla evet’ diyecekti” dedi. Ancak nikah memuru Çinili, “Beyan esas, hayır kelimesi çıktığı için ben bu nikahı kıyamam. Yarın bir durum olduğu zaman biz sorumlu oluruz” diyerek nikah defterini alıp masadan ayrıldı. Davetliler ve çift ne söylese de Çinili'yi ikna edemediler.

Manisa’daki olayın bir benzeri bu kez Denizli’de yaşandı

Çiftin nikahı Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol ve İlçe Nüfus Müdürlüğü yetkililerinin araya girmesi ve nikah memuru Çinili'yi ikna etmesiyle kıyıldı. Kıyılan nikahın ardından başta çiçeği burnunda çift olmak üzere törene katılan herkes rahat bir nefes almış oldu.

Yaşanan olay geçtiğimiz aylarda Manisa Turgutlu'da yaşanan benzer bir olayı akıllara getirdi. Hatice Koşman ile Turgut Dinçer Güneri çiftinin nikahları da espri yapmak isteyince iptal olmuştu.

En mutlu gününü espriyle renklendirmek isteyen gelin Koşman, memurun “Turgut Dinçer Güneri'yi eş olarak kabul ediyor musunuz?” sorusuna “Hayır demek ne mümkün, tabii ki evet” yanıtını vermiş ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşmış ve Turgutlu Belediyesi'nde görevli nikah memuru Ali Akça nikahı iptal etmişti.

DHA