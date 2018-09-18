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Gelin ve damat da kavgaya karıştı, ortalık birbirine girdi

Batman’da düğün konvoyunun geçişi sırasında, konvoydan olmayan başka bir aracın tehlikeli hareketler yapması üzerine çıkan tartışmanın neden olduğu kavga, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Neredeyse tüm konvoyun yanı sıra gelin ve damadın da karıştığı kavgada, ortalık savaş alanına döndü.

android-time 14:37 18 Eylül 2018
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Batman’da düğün konvoyunun geçişi sırasında, konvoydan olmayan başka bir aracın tehlikeli hareketler yapması üzerine çıkan tartışmanın neden olduğu kavga, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Neredeyse tüm konvoyun yanı sıra gelin ve damadın da karıştığı kavgada, ortalık savaş alanına döndü.

Batman merkez Gültepe Mahallesi'nde düğün konvoyunun geçişi sırasında, konvoydan olmayan bir aracın araya girerek tehlikeli hareketler yapması düğün sahiplerinin tepkisine neden oldu.

Araçlarından inen konvoydaki vatandaşlar, söz konusu aracı durdurarak, sürücüsünü ve içerisinde bulunanları uyardı. Bunun üzerine başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, araçtan inen sürücü, elindeki sopa ile sağa sola saldırmaya başladı.

Söz konusu durumu gören gelin ve damat ile konvoydaki diğer vatandaşlar da araçlarından inerek, kavgaya karıştı. Cep telefonları kameralarına yansıyan kavga, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Kavga, polisin bölgeye gelmesiyle sona erdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BATMAN (İHA)

Son güncelleme: android-time 14:4218.09.2018
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