Gelin ve damat da kavgaya karıştı, ortalık birbirine girdi

Batman’da düğün konvoyunun geçişi sırasında, konvoydan olmayan başka bir aracın tehlikeli hareketler yapması üzerine çıkan tartışmanın neden olduğu kavga, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Neredeyse tüm konvoyun yanı sıra gelin ve damadın da karıştığı kavgada, ortalık savaş alanına döndü.