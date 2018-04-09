Gemi kazası, Boğaz’daki kaçağı da gün yüzüne çıkardı

İstanbul Boğazı'ndaki tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda yaşanan gemi kazası, yalının yanındaki restoranların denize doğru kaçak olarak büyütüldüğünü ortaya çıkardı. CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, tarihi yalılarda faaliyet gösteren lüks restoranlara ulaşım için kaçak olarak özel iskele inşa edildiğine dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyeleri Nadir Ataman, Hüseyin Sağ ve Deniz Erzincan 7 Nisan günü İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi kazasıyla ilgili İBB Başkanlığına ve İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne başvurdu. CHP'li Meclis Üyesi Nadir Ataman, geminin çarptığı tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın yanında bulunan Lacivert Restoran ve Uskumru Balık Restoran'ın da tarihi yalılarda faaliyet gösterdiğini ve Boğaziçi ön görünümünde yer aldığını anlattı. Ataman gemi kazası ile birlikte gündeme gelen bu iki restoranın eski ve yeni fotoğraflara bakıldığında deniz tarafına doğru kazık çakılarak büyütüldüğünün görüldüğünü kaydetti.

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PERGOLA İLE YENİ BİNA

Restoranların denizin üzerine kadar getirildiğini anlatan Ataman “Kazanılan alanın üstü de pergola ile izinsiz olarak kapatılarak kapalı alan oluşturulmuş. Adeta pergoladan yeni binalar yapılmıştır. Her iki işletmenin de sitelerine girildiğinde denizden ulaşım sağlayan Uskumru Teknesi ve Lacivert tekne isimli yatları bulunmaktadır ve her iki restoranın da fotoğraflarda görüleceği gibi özel iskeleleri var” dedi. Yük gemisi tarihi yalıya çarptığında yalının hemen bitişiğinde bulunan Uskumru Balık Restoranın iskelesinin de parçalandığına dikkat çeken Ataman “Uskumru ve Lacivert restoranlar yük gemisinin çarptığı yalıya bitişik. Yük gemisi bu restoranlara çarpsaydı yaklaşık 600 kişi kapasitesi olan bu restoranlarda ölü ve yaralı sayısı ne olurdu acaba? Facianın eşiğinden dönüldü” diye konuştu.

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DENİZİN ÜZERİNE GECEKONDU

CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ da bu bölgenin Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olduğunu belirterek “Müdürlüğün görevleri arasında Boğaziçi alanının kültürel ve tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözeterek korumak ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemek var. Ayrıca yapı denetimi, temel üstü, yıkım ve tamirat ruhsatları vermek, inşaatların projelerine uygun yapılmasını sağlamak, kaçak yapılaşma ve gecekonduyu önlemek de görevleri arasında. Ancak Boğaziçi ön görünümünde denize kazık çakılarak iskele yapılmış. Adeta denizin üzerine gecekondu yapılmış kıyı kanununa aykırı hareket edilmiş” diye konuştu. CHP'li meclis üyeleri konuyla ilgili sorularının İBB Başkanlığı ve koruma kurulu tarafından yanıtlanmasını istedi.