Geminin iskelesine çarptığı restoranın sahibi 2 Milyon TL’lik haciz talep etti

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen ‘Vitaspirit’ isimli geminin iskelesine çarptığı Uskumru Restoran’ın sahibi gemi kaptanına izafeten 2 milyon TL’lik ihtiyati haciz uygulanması talep etti. Öte yandan kaza nedeniyle oluşan hasar ve kazanç kaybının tespiti için mahkemece bilirkişi vasıtasıyla tespit yapılması da istendi.

İstanbul Boğazı’nda dümeni kilitlenen ‘Vitaspirit' isimli geminin iskelesine çarptığı Uskumru Restoran'ın ticari işletmesi Uskumru Gıda İşletme Turizm Limited Şirketi adına İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuran avukat Ali Mahir Başarır, ‘Vitaspirit' isimli ticaret gemisinin 7 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında hakimiyetini kaybederek Uskumru Restoran'ın iskelesine çarptığı ve restorana maddi zarar oluşturduğunu kaydetti. Dilekçede, geminin restoranın iskelesine çarpması neticesinde doğmuş ve doğacak nitelikte tahmini olarak 2 milyon TL maddi zararın meydana geldiği belirtildi. Restoranın iskelesinin 135 kişilik kapasitesinin olduğunun anlatıldığı dilekçede, iskelede meydana gelen hasarın yanı sıra masa, sandalye, ısıtıcı, dekorasyon eşyalarının da kazadan etkilendiği, pek çoğunun yırtıldığı ve bir kısmının ise kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

‘135 KİŞİYE HİZMET VEREMEYECEK HALDE'

Dilekçede “İskelede meydana gelen deformasyon neticesinde müvekkil restoran tamir işlemleri sona erene kadar 135 kişiye hizmet veremeyecek hale geldiğinden, bu durum müvekkilin kazanç kaybına bağlı olarak maddi zararın gün geçtikçe artmasına sebebiyet vermektedir” ifadeleri yer aldı.

2 MİLYON TL'LİK İHTİYATİ HACİZ TALEBİ

Dilekçede, “Müvekkil restoranın maddi zararının tam olarak belirlenebilmesi için zarar tespit davası açacağımız ve bu dava sonuçlanıncaya kadar haksız fiile sebep olan yabancı bayraklı olması, Türkiye'de yerleşik olmaması gibi nedenlerle karasularımızı terk ederek kaçabileceği hususları dikkate alındığında müvekkilin zararını tazmin etmesi zorlaşacağından yahut imkansız hale geleceğinden Vitaspirit isimli gemi hakkında teminatsız olarak şimdilik 2 milyon TL'lik ihtiyati haciz uygulanmasına karar verilmesini talep etmekteyiz” denildi. Ayrıca avukat Ali Mahir Başarır, restoranın iskelesinin kullanılamaz hale geldiği gerekçesiyle kazaya ilişkin açılan davaya katılma talebinde bulundu.

GÜNLÜK KAYIP 12 BİN İLE 21 BİN TL ARASINDA

Öte yandan avukat Ali Mahir Başarır, İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne ikinci kez başvuru yaparak, restorandaki hasar tespiti talebinde bulundu. Uskumru Restoran’ın 2008 yılında faaliyete başladığının belirtildiği dilekçede, mevsim şartlarına göre haftalık 275 bin ile 340 bin TL arası, günlük olarak ise 38 bin ile 65 bin TL kazanç sağladığı belirtildi. Ayrıca, kaza nedeniyle günlük kazanç kayıplarının 12 bin 825 TL ile 21 bin 938 TL arasında olduğu kaydedildi.

HASAR TESPİTİ İÇİN BİLİRKİŞİ TALEBİ

Kaza sonrası oluşan tehlike nedeniyle restorana gelen bazı müşterilerin gelmemeye başladığını kaydeden avukat Ali Mahir Başarır, kaza nedeniyle oluşan hasar ve kazanç kaybının tespiti için mahkemece bilirkişi vasıtasıyla tespit yapılmasını istedi.