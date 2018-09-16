Genç başhekimin ölüm nedeni belirsizliğini koruyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 4 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Başhekim Dr. Serkan Kaydan’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için adli tıpa gönderildi.

Nazilli'de faaliyet gösteren özel bir hastanenin başhekimliğini yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Serkan Kaydan (38), 4 gün önce Nazilli Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan eşi Pınar Kaydan'ın rutin kontrolü için 9 Eylül Üniversitesi Hastanesine gitti. Burada aniden baş ağrısı ve mide bulantısı şikayeti başlayan Kaydan, Nazilli'ye dönüşünde kontrol için çalıştığı özel hastaneye gitti.

Bir ara akciğerinde enfeksiyon da tespit edilen Kaydan, dün gece saat 04.00 sıralarında görevliler tarafından odasında baygın halde bulundu. Yoğun bakıma alınan Kaydan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN ADLİ TIP’A GÖNDERİLDİ

4 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dr. Serkan Kaydan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninni belirlenebilmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Evli ve 2 çocuk babası olan 38 yaşındaki genç Başhekimin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Atça'da son yolculuğa uğurlanacağı öğrenildi. İHA