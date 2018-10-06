Genç çift birlikte gasp yaptı! Nedeni uyuşturucu

İstanbul Sultangazi’de bir markete giren genç çift uyuşturucu alabilmek için pompalı tüfekle kasadaki paraları gasp etti. İki şüpheli 6 saat içerisinde Gasp Büro Amirliği ekiplerince gittikleri internet kafede yakalanarak gözaltına alındı.

Sultangazi'ye bağlı Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir markette genç çift bir süre normal müşteri gibi markette gezindi. Kasaya doğru yaklaşan genç kadın, market kasiyerini oyaladığı esnada sevgilisi ise doğrultup pompalı tüfekle bir el ateş etti. Daha sonra kasadaki 535 lira parayı alan çift kiraladıkları lüks araçla olay yerinden uzaklaştı.

İNTERNET KAFEDE GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler şüphelilerin Gaziosmanpaşa'da bir internet kafeye gittiklerini tespit etti. Yapılan operasyonla şüpheliler Murat A. (30) ve Neslihan A. (23) gözaltına alındı.

7 AYRI SUÇTAN ARANMASI ÇIKTI

Yapılan araştırmada şüphelilerin kaçtığı aracın kiralık olduğu belirlenirken içerisinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda kullanılan silahla birlikte yakalanan şüphelilerden Murat A.'nın uyuşturucu madde kullanmak, hırsızlık ve korsan ürün satmak olmak üzere çeşitli suçlardan kaydının ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

UYUŞTURUCU SATIN ALMIŞLAR

Emniyetteki ifadeleri alınan şüphelilerin, çaldıkları paralarla uyuşturucu aldıkları ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

GÜPE GÜNDÜZ GASP ETTİLER

Öte yandan şüphelilerin ortaya çıkan kamera görüntülerinde markete sarmaş dolaş halde girişleri ve kasiyer kadına silah doğrulttuğu anlar görülüyor.