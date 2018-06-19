Genç futbolcunun acı ölümü

İstanbul'da amatör futbol oynayan, 1 ay önce sakatlandığı için minibüs şoförlüğüne başlayan 23 yaşındaki Mustafa Yağcı bıçaklanarak öldürüldü. Yağcı'nın yolcu alma tartışması sebebiyle 2 minibüs şoförü tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Birinci Amatör Küme takımlarından Söğütlüçeşmespor’da top koşturan Mustafa Yağcı, geçtiğimiz ay antreman sırasında sakatlandı. Takımdan ayrılan Mustafa Yağcı, Bakırköy- Bahçelievler hattında minibüs şoförlüğü yapmaya başladı. İddiaya göre, Yağcı; Bağcılar-Parseller hattındaki bazı minibüs şoförleriyle yolcu alıp-verme sebebiyle tartışma yaşıyordu. Geçen perşembe 3 minibüsçü tarafından önü kesilen Yağcı bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Yağcı kaldırıldığı hastanede öldü.

KARDEŞ MİNİBÜSÇÜLER YAKALANDI



Olayla ilgili İstanbul Emniyeti’ne bağlı Bağcılar Araştırma Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde olay yerinde bir pala ve bıçak ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda saldırının, minibüsçülük yapan M.Y(30) ve S.Y. (25) kardeşler tarafından gerçekleştirildiği belirlendi, iki kardeş de cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

‘KENDİMİZİ SAVUNDUK

Emniyete götürülen 2 şüphelinin; yolcu alıp verme konusunda tartışma yaşadıklarını Yağcı’ya bir kişinin pala verdiğini ve Yağcı’nın kendilerine saldırdığını iddia ettiği öğrenildi. Kendilerini savunduklarını öne süren iki kardeşin palayı plakasını alamadıkları siyah bir araçla getirildiğini öne sürdü.

YAKINI FARKLI İFADE VERDİ

Yağcı’nın cesedinde pala yarası olmadığı öğrenilirken, amatör futbolcunun bir yakının polise verdiği ifadede “Mustafa beni aradı, 3 kişinin minibüsle önünü kestiğini ve saldıracaklarını söyledi.” dediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.