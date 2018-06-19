Genç işadamının ölümüne ilişkin davada karar çıktı

İstanbul Bebek’te gittiği spor salonunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren genç işadamı Sabri Hakkı Ulukartal’ın ölümünde, 'doktor' bulundurmadığı gerekçesiyle hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan spor salonu müdürü Serdar Köymen beraat etti.

Türkiye’de foreks işlemlerinin duayeni olarak tanınan Ulukartal Holding Yönetim Kurulu Başkanı 43 yaşındaki İzmirli işadamı Sabri Hakkı Ulukartal, 2 Haziran 2012’de üyesi olduğu Bebek’teki lüks spor salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu götürüldüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Genç işadamının anne ve babası Kamile Oya Ulukartal ve Osman Önder Ulukartal, oğullarının ani ölümünde, ‘zorunlu olmasına rağmen doktor ve ilk yardım departmanı bulundurmadığı’ gerekçesiyle spor salonu hakkında suç duyurusunda bulundu.

“ZORUNLU OLMASINA RAĞMEN DOKTOR BULUNDURMADI”

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, bakanlıktan belge alan bu tür işletmelerde ilkyardım ve doktor hizmetinin verilmesinin şart olduğunu belirterek, söz konusu spor salonunda doktorun amacına uygun şekilde bulunmadığını, bu nedenle de spor salonu müdür Serdar Köymen’in, “Taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

“8 DAKİKA İÇİNDE HASTANEYE GÖTÜRDÜM”

Bugün İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık Serdar Köymen ile avukatı katıldı. Ulukartal ailesini ise avukatlarrı temsil etti. Duruşmada son sözü sorulan spor hocası Köymen, hayatını kaybeden Sabri Ulukartal’ın kendisinin de arkadaşı olduğunu, ölümünden derin üzüntü duyduğunu, gerekli tüm müdahaleyi yapıp sekiz dakika içinde hastaneye götürdüğünü söyledi.

“SUÇ UNSURU BULUNAMADI”

Davayı karara bağlayan mahkeme, ‘Suçun unsurları oluşmadığı’ gerekçesiyle Serdar Köymen’in beraatine karar verdi.