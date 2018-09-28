Genç kadın 11. kattan düştü! FETÖ’den ihraç edilen koca gözaltında

İstanbul Esenyurt’ta, Din Kültürü Öğretmeni Sevde G., 11. kattaki evlerinden düşerek hayatını kaybetti. FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle TRT’den ihraç edilen eşi Bahadır G. şüpheli olarak gözaltına alındı.

İddialara göre, Esenyurt'ta sabah saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, Din Kültürü öğretmeni olan Sevde G. (30) ile Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle TRT’den ihraç edilen eşi Bahadır G. (33) arasında belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ve duyulan çığlık sesleri üzerine komşular, polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri,

KAPIYI AÇMADI

Olay yerine gelen polis ekipleri apartman girişinde Sevde G.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Bunun üzerine polis, Bahadır G.’nin olduğu daireye çıkarak araştırma yapmak istedi. Olayın yaşandığı eve girmek isteyen polislere bir süre kapıyı açmayan Bahadır G., ikna edilerek gözaltına alındı. Sevde G.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

OLAY, ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRILIYOR

Bahadır G. Emniyet müdürlüğünde sorguya alınırken eşinin psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürdü. Sevde G.'nin kendisinin mi atladığı yoksa kocasının mı attığı ekipler tarafından araştırılıyor.