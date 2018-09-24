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Genç kadın kavgada arkadaşının kulağını ısırarak kopardı

Samsun'da arkadaşının kulağını ısırarak kopardığı iddia edilen kadın, tutuklandı.

android-time 17:25 24 Eylül 2018
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Genç kadın kavgada arkadaşının kulağını ısırarak kopardı
Samsun'da arkadaşının kulağını ısırarak kopardığı iddia edilen kadın, tutuklandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan bir barın önünde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. (22) adlı genç kadın ile arkadaşı N.G. (33) adlı kadın arasında kavga çıktı. Cep telefonu yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada N.G., arkadaşı S.Ö.’nün parmağını ısırdı.

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S.Ö. de N.G.’nin kolunu ısırdığını zannederek sol kulağını ısırarak kopardı. Kanlar içerisinde kalan N.G. kopan kulağının parçasıyla birlikte ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay yerinden kaçtığı ileri sürülen S.Ö., ısırılan parmağını tedavi için gittiği özel bir hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan S.Ö., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Ö., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. İHA

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