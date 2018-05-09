Genç kızı hastaneye bırakıp kaçan şüpheli yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta günlük kiralık dairenin 5. katından düşerek ölen Buket Şişek'i (18) hastaneye bırakıp kaçan şüpheli Erhan M. (31) 128 gün sonra yakalandı.

İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekiplerini harekete geçiren olay 31 Aralık 2017’de Esenyurt’ta yaşanmıştı.

Buket Şişek isimli 18 yaşındaki genç kız kaldığı 5. kattaki günlük kiralık daireden düşmüştü. Aynı evde bulunan erkek arkadaşı tarafından hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Buket Şişek’i hastaneye bırakıp kaçan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucu şüphelinin 31 yaşındaki Erhan M. olduğu belirlendi.

Erhan M.’nin tehdit, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlarından 11 kaydı, 5 suçtan da aranması ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Polis elde ettiği bilgiler üzerine takip başlattı. Takip sonucu Erhan M.’nin Bağcılar’da saklandığını belirledi. Çalışmalarını derinleştiren, dün akşam saatlerinde şüphelinin bir restorandan yemek siparişi verdiğini tespit etmesi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen baskın sonucu üzerinden Gökhan E. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan şüpheli Erhan M. gözaltına alındı.

Emniyette sorguya alınan şüpheli Buket Şişek’in intihar ettiğini belirterek “Ben salondaydım balkondan kendini atmış, aranmam olduğu için hastaneye bırakıp kaçtım” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Erhan M. adliyeye sevk edildi.