Gençleri dövüp soymaktan tutuklanan polisin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Bakırköy'deki bir restoranda üç gencin üst aramasını yapıp içlerinden birisini döven ve "Başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçundan tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı. Polis ifadesinde gençleri 'torbacılıkla' suçladı ve "Paralarını almadım" dedi. İşte tutuklanarak cezaevine gönderilen polisin ve mağdur gençlerin ağzından dehşet gecesinin detayları...

Bakırköy’de 18 Kasım günü iddialara göre fast food restaronunda yemek yiyen 3 genci, polis memuru C.D.A. zorla alt kata indirip üstlerini aradıktan sonra darp etti. Mutfak bölümüne götürüp gençlerin kıyafetlerini çıkartan polis memuru, iddiaya göre bir gencin üzerindeki uyuşturucu maddeyi ve parayı aldı. Restoranın güvenlik kameraları ise yaşanan olayı kayıt altına aldı.

POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Yaşadıkları olayın şokunu atlatan üniversite öğrencileri K.K.A, T.T.B. ve E.C.B. emniyete giderek şikayetçi oldu. Bakırköy Asayiş Büro Amirliği Okul Timinde görevli polis memuru C.D.A. gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Savcısı tarafından yağma suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen C.D.A, “Başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİNİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki ifadesinde şüpheli polis memuru C.D.A, olay günü üniversite öğrencisi üç genci uyuşturucu satmak için restorana girdiklerini düşündüğünü bu yüzden peşlerinden girdiğini söyledi.

Amacının sadece uyuşturucu satıcısı olduğunu düşündüğü şahısları yakalamak olduğunu savunan polis memuru şunları anlattı “Narkotik kursu aldım. Bu çalışmalardan dolayı tanıdığım K.K.A.'yı yanında iki şahıs ile birlikte olayın gerçekleştiği restorana girerken gördüğümde uyuşturucu satma işinde olduğunu ve yanındakileri de alet ettiğini düşündüm. Polis kimliğimi iş yeri yetkilisine gösterdim ve şahıslar üzerinde üst araması yapacağımı söyledim. Daha sonra şahıslara da polis kimliğimi göstererek ‘Benimle aşağı kata gelebilir misiniz’ dedim. Aşağı kata indiğimizde K.K.A. isimli şahısa bir aydır takip ettiğimi kuzenime de uyuşturucu sattığını söyledim. O da bana ısrarla uyuşturucu satmadığını sadece içici olduğunu söyledi. Daha önceki takiplerimden hatırladığım K.K.A., sürekli iç çamaşırından çıkarıp uyuşturucuyu satıyordu. O yüzden üstünü çıkarmasını istedim. K.K.A. ise bunun üzerine ‘Ağabey ne istersen yaparım, istersen muhbirin olurum ne kadar para istersen de veririm' dedi”.

“RÜŞVET TEKLİF ETMESİNE ÇOK SİNİRLENDİM… BİR KAÇ TOKAT ATTIM”

Kendisine rüşvet teklif edildiğini ve buna çok sinirlendiğini belirten polis memuru “Bana K.A.A.’nın rüşvet teklif etmesine çok kızdım. Hem de kuzenime uyuşturucu satmasından dolayı oluşan kinle şahısa birkaç tokat attım. Yanında bulunan arkadaşının müdahale etmesi üzerine istemeyerek de olsa ona da bir kaç tokat attım. K.K.A. ısrarla uyuşturucu satmadığını söyleyince sinirim daha da arttı. Kendimi kaybederek vurduğum sırada yalpalanarak yere düştüm. Ardından şahıslardan mutfak kısmına geçmelerini istedim. Uyuşturucuyu bulmak için K.K.A.’nın soyunmasını istediğimde yanındaki arkadaşları da soyunmaya başladı. Mutfakta K.K.A.’nın üzerinden bir bez parçasının içinden uyuşturucu madde çıktı. Sonrasında uyuşturucu sattığını söyledi. K.K.A öldürülmekten korkuttuğunu ancak kendi gizli kalması durumda uyuşturucuyu temin ettiği elebaşlarının adını söyleyeceğini söyledi.” diye konuştu.

Uyuşturucu satıcısı olduğunu iddia ettiği K.K.A’ya nasihatte bulunduğunu ve asla şahıslardan para almadığını söyleyen şüpheli polis memuru C.D.A., “Tamamen mesleğimi icra etmek amacıyla bir girişimde bulundum. Şahıslara insanlık, ağabeylik yaptığımı düşündüğüm sırada onların bana rüşvet teklif etmelerine kızarak kendilerine bir kaç tokat attım. Para aldığım yönündeki çelişkili beyanları asılsızdır.” dedi.

“BENİM MUHBİRİM OLACAKSIN ”

Polis memuru tarafından darp edildiğini ve para istediğini, tehdit edildiğini söyleyen K.K.A. ise “Kendisini polis olarak tanıtan şahıs narkotikten olduğunu söyledi. Aynı zamanda alkollüydü. Hatta restoranın alt katında beni döverken 2 kere yere düştü. Bu şahıs benim ve yanımdaki arkadaşlarımın cüzdanını karıştırırken gördüm. Mutfakta benim üzerimde bulunan uyuşturucu maddeyi kendisine verdim. Sonra arkadaşlarımı gönderdi. Ben yalnız başıma kaldım. Beni daha sonra dışarı çıkararak kafe önünde biraz konuştu. Koluma girdi yürüdük. Bana ‘Her tarafta kamera var şu üzerindeki paraları bana vereceksin' dedi. Yolun ortasına geldiğimizde montumun cebindeki parayı kendisine verdim. Paraları aldıktan sonra bana ‘İki ay sonra seni yeniden rahatsız edeceğim, kimden ne alıyorsan bana her şeyin bilgisini getirip isim vereceksin benim muhbirim olacaksın' dedi.” diye konuştu.

“OLAYA MÜSAADE EDEN İŞ YERİNDEN ŞİKAYETÇİYİM”

K.K.A. “Olaya müsaade eden iş yerinden, mutfakta arkadaşıma müdahale ederek beni kurtarmasını engelleyen iş yeri çalışanından ve kendisini polis olarak tanıtıp beni darp edip paramı ve uyuşturucu maddeyi alan şahıstan davacı ve şikayetçiyim” dedi.

“RENCİDE OLDUM ŞİKAYETÇİYİM”

Mağdur K.K.A’nın yanında bulunan arkadaşı E.C.B. de polis memurunun yanlarına geldiğinde alkollü olduğunu, arkadaşının olay anında üzerinde taşıdığı uyuşturucuyu verdiğini ancak satıcı olduğunu düşünmediğini söyledi. Olay anında yanında bulunan bir diğer arkadaşı T.T.B. ise, “Arkadaşlarım tekme tokat dayak yediler. Şahıs beni darp etmedi ama tanımadığım kişiler karşısında soyup rencide ve tehdit etti. C.D.A. ve olay anında müdahalede bulunmayan kafe yetkililerinden şikayetçiyim” dedi.

Polis memuru C.D.A. Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine’den”Başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma”suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.