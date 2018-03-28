Genel Kurul’da FETÖ tartışması!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'FETÖ'nün siyasi ayağı sarayda oturuyor.' sözleri Meclis'in de gündemine geldi. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın CHP grubu adına yaptığı konuşma, Genel Kurul'da gerginliğe neden oldu.

Meclis’te bir kez daha FETÖ tartışması yaşandı. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, grubu adına yaptığı konuşmada CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında yaptığı konuşmayı hatırlatarak, “Salı günü Sayın Genel Başkanımız ‘FETÖ’nün siyasi ayağı sarayda oturuyor.’ dedi. Sizin bu söz üzerine ortalığı yıkmanız lazımdı ama maalesef hiç şaşırmamış gibi davranıyorsunuz, ‘FETÖ terör örgütü.’ diyoruz, FETÖ’nün terör örgütü olduğunu söylüyoruz, Sayın Genel Başkanımız ‘FETÖ’nün siyasi ayağı sarayda oturuyor.’ diyor ve bugüne kadar bir cumhuriyet savcısı bu konuyla ilgili de işlem başlatmıyor. ‘Ey Kılıçdaroğlu, sen ne diyorsun, gel bakalım.’ demiyor veya suçladığı kişiyle ilgili bir soruşturma başlatmıyor. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz biz? Sizin FETÖ’yle mücadele niyetiniz hiç olmadı, bundan sonra da olmayacak gibi. Bakın, ADD ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında nasıl bir bağ varsa, Ülkü Ocakları ile MHP arasında nasıl bir bağ varsa, PKK ile HDP arasında nasıl bir bağ varsa, maalesef sizin de bu örgütle aynı şekilde bağınız var” dedi.

Özcan’ın bu konuşmasının ardından AKP, MHP, HDP Grup Başkanvekilleri söz alarak Özcan’ın konuşmasını protesto ettiler. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ın da bu konuşma sonrasında uzun süren tartışma yaşadı.