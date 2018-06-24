Genelkurmay Başkanı Akar’ın oy kullandığı sandıktaki sonuçlar belli oldu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın oy kullandığı sandıktan Muharrem İnce'ye 244 oy, CHP'ye ise 179 oy çıktı.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımı başladı. Genelkurmay Başkanı Akar’ın oy kullandığı Çankaya İlkokulundaki 1157 nolu sandıkta sayım işlemi tamamlandı. Sandıkta kayıtlı 378 seçmenden 340'ı oyunu kullandı, 7'si geçersiz sayıldı. Sandıktan, cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan’a 70, Muharrem İnce’ye 244, Meral Akşener’e 14, Selahattin Demirtaş’a 8, Temel Karamollaoğlu’na 1, Doğu Perinçek’e ise 0 oy çıktı.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ise AK Parti’ye 59, CHP’ye 179 , MHP’ye 11, İYİ Parti’ye 31, HDP’ye 49, SP’ye 1, Vatan Partisi’ne 1, HÜDA-PAR’a 0, BTP’ye 0, Millet İttifakı'na ise 2 oy çıktı.