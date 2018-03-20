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Genelkurmay binası müze oluyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarının Etimesgut’taki zırhlı birlikler yerleşkesine taşınacağını belirterek, boşaltılan binaların müze yapılmasını planladıklarını açıkladı.

Erdoğan SÜZER
android-time 11:24 20 Mart 2018
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Genelkurmay binası müze oluyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarının Etimesgut’taki zırhlı birlikler yerleşkesine taşınacağını belirterek, boşaltılan binaların müze yapılmasını planladıklarını açıkladı.

Ankara'daki Saracoğlu mahallesi projesinin tanıtım toplantısına katılan Başkan Tuna, yeşilin ve tarihi dokunun korunarak yeniden yapılacağı Saracoğlu projesini Güvenpark ile birlikte düşündüklerini söyledi. Keçiören metrosunun bitmesinin ardından Güvenpark'taki dolmuş duraklarının yer altına indireceklerini belirten Tuna, bu iki projeye askeri binaları da eklemek istediklerini bildirdi.

FOTO: DEPOPHOTOS

FOTO: DEPOPHOTOS

Tuna bu amaçla Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava ve Deniz kuvvet komutanlıklarının yer aldığı geniş alanı, taşınmadan sonra müze yapıp yaya yollarıyla halka açmak istediklerini, hükümetin de olur vermesi halinde projeyi gerçekleştireceklerini söyledi.

Son güncelleme: android-time 11:3020.03.2018
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