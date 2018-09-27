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Geri dönüşüm atölyesinde patlama: 2 yaralı

Çatalca'da metal geri dönüşümü yapılan atölyede meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

android-time 19:57 27 Eylül 2018
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Geri dönüşüm atölyesinde patlama: 2 yaralı
Çatalca'da metal geri dönüşümü yapılan atölyede meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Tepecik Yolu Tepeci Mevkiinde bulunan bir metal hurda geri dönüşümü yapılan bir atölyenin bahçesindeki metallerin arasında saat 15.30 sıralarında patlama meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen patlamada  2 işçi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Beylikdüzü Devlet Hastanesi ve Kanuni Sultan Selim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Olay yeri inceleme ekipleri patlamanın olduğu bölgede çalışmaları devam ediyor. Patlamanın neden meydana geldiği ekiplerin incelemelerinin ardından ortaya çıkacak.  DHA

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