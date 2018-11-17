Gezi soruşturması 2014’te başlatılmış

Gezi Parkı eylemlerini, Osman Kavala'yla hiyerarşik ilişki içinde organize ettikleri suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarılan Anadolu Kültür A.Ş., ve Açık Toplum Vakfı aktivistlerinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. Avukat Bahri Belen, soruşturmanın 2013 yılında FETÖ'cü savcı ve hakimlerin kararıyla yapılan telefon dinlemeleri üzerine 2014 yılında başlatıldığını söyledi.

PROFESÖR TANBAY: WEB SİTESİNİ 100’ER LİRA TOPLAYARAK KURDUK



Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay, emniyette verdiği ifadenin ardından bu sabah savcılığın kararıyla yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Tanbay’ın emniyette 42 sayfalık ifade verdiği öğrenildi. Gezi Parkı eylemleri sırasında dönemin Başbakan’ı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşen ekipte yer alan Tanbay’a “Gezi Parkı olaylarının finansmanı yurtdışından mı yapıldı?” “Yurtdışındaki hangi kurum ve şirketler tarafından örgütlendi?”, “Ne kadar geldi?, “Osman Kavala yurtdışında kimlerle görüştü?”, “Taksim Dayanışma Platformunu kimler finanse ediyordu?” şeklinde sorular sorulduğu öğrenildi. Tanbay’ın ise, “Gezi Parkı’ndaki ağaçların sökülerek yerine Taksim Kışlası’nın yapılmasına karşı çıktıklarını, projenin değiştirilmesi taleplerini duyurmak için de kendi aralarında 100’er lira toplayarak Taksim Dayanışma Platformu’nun web sitesini kurduklarını, kimseden herhangi bir maddi yardım almadıklarını” söylediği belirtildi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ SORULDU

Avukatı Bahri Belen, Tanbay’a sorulan soruların çoğunluğunun Gezi olaylarından bir yıl sonra yapılan yerel seçimlerdeki anket çalışmaları ve Osman Kavala’ya ilişkin olduğunu söyledi. Avukat Belen, “Seçimlerde tüm başkan adaylarına İstanbul’un daha yeşil kalmasını amaçlayan ‘İstanbul Sözleşmesi’ni imzalar mısınız?’ diye sorulmuştu. Betül hanıma, Osman Kavala’nın İstanbul Sözleşmesi’ndeki rolü nedir” diye sorular soruldu.

SORUŞTURMAYI FETÖ BAŞLATTI

2013 yılında FETÖ’cü savcı ve hakimlerin kararlarıyla polisler tarafından yapılan telefon dinlemeleri üzerine soruşturmanın 2014 yılında başlatıldığı söyledi. Belen, “Aradan 4 yıl geçmiş, sanki kaçma tehlikeleri varmış gibi gözaltına alındılar. Ayrıca FETÖ’cü hakim, savcı ve polislerin başlattığı bir soruşturmaydı. Ortada bir hata var. Şuan da bazıları serbest bırakıldı. Bu serbest bırakılmaların hatadan dönüldüğü anlamını taşıdığını düşünüyorum” dedi. Belen, yarına kadar tüm ifade alma işlemlerinin bitirilmesini beklediklerini, tutuklamaya sevk edilenlerin olup olmayacağını ise bilmediklerini söyledi. Operasyonun ‘siyasi amaç taşıdığını’ ileri süren Belen, politik bir atmosfer yaratıldığını iddia etti.