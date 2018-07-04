Gezi’de kritik karar: Protestoculara tazminat

Anayasa Mahkemesi, Gezi olaylarının 5. yıldönümünde çok önemli 4 ayrı karara imza attı. Gezi Parkı protestoları ile Berkin Elvan’ın ölümü sonrası yaşanan gösterilere katılanlara verilen hapis cezaları Anayasa’ya aykırı bulundu. Gezi olaylarında gaz sıkılıp dövülen protestocuların başvurusunda da, polisler hakkındaki takipsizlik kararları kaldırıldı. Toplantı ve gösteri yürüyüşünün Anayasal bir hak olduğunu vurgulayan AYM, protestoculara 3 ila 20 bin lira arasında tazminat ödenmesini de kararlaştırıldı.

Kahramanmaraş'ta Gezi Parkı protestosu ve yürüyüşüne katıldığı için hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verilen 2 kişiyle ilgili Anayasa'daki ‘'Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edilmesi'' gerekçesiyle 3'er bin lira tazminat ödenmesi benimsendi.

AYM, aynı olaylarda polisten şiddet gördükten sonra dava açan ancak ‘kovuşturmaya yer olmadığı' yanıtıyla karşılaşan bir vatandaşa ise 20 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi. AYM kararında, polis şiddetinin ‘' İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlali'' olduğu vurgulandı.

AYM karında, Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan için yapılan anma ve protesto gösterilerine katılan vatandaşlar için verilen cezaların ve polis müdahalesinin de ‘'Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ile, vatandaşa kötü muamele yasağının ihlali'' olduğu vurgulandı.