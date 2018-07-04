Gezi’de kritik karar: Protestoculara tazminat

Kahramanmaraş'ta Gezi Parkı protestosu ve yürüyüşüne katıldığı için hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verilen 2 kişiyle ilgili Anayasa'daki ‘'Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edilmesi'' gerekçesiyle 3'er bin lira tazminat ödenmesi benimsendi.
AYM, aynı olaylarda polisten şiddet gördükten sonra dava açan ancak ‘kovuşturmaya yer olmadığı' yanıtıyla karşılaşan bir vatandaşa ise 20 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi. AYM kararında, polis şiddetinin ‘' İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlali'' olduğu vurgulandı.
AYM karında, Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan için yapılan anma ve protesto gösterilerine katılan vatandaşlar için verilen cezaların ve polis müdahalesinin de ‘'Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ile, vatandaşa kötü muamele yasağının ihlali'' olduğu vurgulandı.