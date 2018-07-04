Gezi’nin bayrakçısı beraat etti

Gezi Parkı olayları sırasında, İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bir yürüyüş sonrası bayrak satıcısı Ali Sarıçiçek'in de bulunduğu 20 sanığın yargılandığı dava 5 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme tüm sanıkların beraatına karar verdi.

Gezi Parkı olayları sırasında bayrak satan Ali Sarıçiçek, göstericilerle birlikte gözaltına alınmış çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. 10 gün cezaevinde kalan Sarıçiçek yapılan itiraz üzerine tahliye edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Sarıçiçek’in de arasında bulunduğu 20 kişi için “Görevi yaptırmamak için direnme” ve “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet” suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MAHKEME TÜM SANIKLARA BERAAT VERDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde 5 yıl süren dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. Mahkeme, 20 sanık hakkında beraat kararı verdi.

“BARIŞÇIL GÖSTERİ İÇİN BİR ARAYA GELİNDİ”

Gerekçede, sanıkların birbirlerini tanımadıkları ve sosyal medyadaki çağrı üzerine toplandıkları vurgulanarak, “Bu toplanmanın barışcıl olmadığını söylemek mümkün değildir. Sosyal medyadaki çağrı ve bildirimlerin başlangıcındaki amacı meşrudur pek çok sıradan kesim insan bir araya gelmiştir” ifadelerine yer verildi.

EŞİ: BİZ 7 KİŞİLİK ÖRGÜTÜZ

Bayrak satıcısı Ali Sarıçiçek’in eşinin sözleri uzun süre konuşulmuştu. Eşinin tutuklanması üzerine adliye önüne çocuklarıyla birlikte gelen Merhamet Sarıçiçek, “Tamam benim kocam örgüt kurdu. Biz yedi kişilik örgütüz. 5 tane çocuğum var” sözleriyle tepki göstermişti.