Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2005 -2017 yılları arasında heyet olarak 70 kez yurtdışına çıkıldığını açıkladı. Yılmaz, aynı dönemde 1037’si yönetici olmak üzere, 3 bin 624 bakanlık personelinin de yurtdışına geçici görevle gönderildiğini bildirdi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Yılmaz, görevlendirilen personele ödenen harcırah miktarını ise açıklamadı. Gürer ise yurt dışında görevlendirilen personel sayısına dikkat çekerek ''Milli Eğitim, gezinti bakanlığı oldu” dedi.

Yılmaz, “Bakanlığımızca yurt dışında gerçekleşen eğitim ile ilgili çalıştay, panel, fuar, kongre, konferans, sempozyum, forum, seminer, açık öğretim sınavları, ülkeler arasında imzalanacak anlaşma ve protokoller için müzakere toplantıları, eğitim sistemimizin diğer ülkelere tanıtılması ve diğer ülkelerde ki eğitim sisteminin incelenmesi, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yakından takip edilmesi amacıyla yurt dışında geçici görevler gerçekleştirilmiştir” dedi. 2005-2017 yılları arasında Bakan ve Bakanlık heyetlerinin yaptığı yurtdışı görev sayısının 70 olduğunu kaydeden Yılmaz, aynı dönemde Bakanlık personeli olmayan ve bakanlıklarının düzenlediği yurtdışı göreve katılan kişi sayısının ise 15 olduğunu belirtti.

Bakana refakat edenler hariç yurtdışı geçici göreve giden yönetici düzeydeki personel sayısının 1.037 olduğunu açıklayan Yılmaz, “Bakanlık yöneticileri dışında yurtdışında geçici süre ile görevlendirilen Bakanlık personel sayısı 2.587’dir” dedi. Yurdışı göreve giden bakanlık yöneticisi ve personelin toplam sayısı ise 3 bin 624 olarak belirlendi. Gürer ise, Milli Eğitimde yurtdışı geçici görevle görevlendirilen yönetici personel sayısının dikkat çekici boyutta olduğunu belirtti. 12 yılda 3 bin 624 personelin yurtdışına çıkmış olmasını ”Milli Eğitim değil Gezinti Bakanlığı oldu' diyerek değerlendirdi.