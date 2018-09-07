Gıda Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri’nden tepki çeken şarbon paylaşımı

Türkiye şarbon kriziyle uğraşırken Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri İlknur Yükselir'den tepki çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Yükselir, "Şarbon krizi gayet iyi oldu!.. " dedi.

Türkiye’de şarbon krizi her geçen gün etkisini arttırıyor. İstanbul, Ankara, Sivas ve Bitlis’te şarbon hastalığı nedeniyle vatandaşlar hastanelik oldu, bazı hayvanlar da itlaf edildi. Türkiye bu hastalıkla uğraşırken Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri İlknur Yükselir’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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“ŞARBON KRİZİ GAYET İYİ OLDU”

Sosyal medya hesabından şarbon skandalı ile ilgili mesaj paylaşan Yükselir, “Şarbon krizi gayet iyi oldu!.. Kırmız et tüketimi düşerse fiyatlar iner!… Kimse de 1 yıl kırmızı et yemedi diye ölmez!.. Abartmayalım lüzumu yok!…” ifadelerini kullandı. Yükselir’in bu paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden oldu.