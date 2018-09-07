Girdiği düğün salonundan 10 kilo kuru yemiş çaldı

Karaman'da bir düğün salonuna giren hırsız, mutfakta bulunan 10 kilo kuru yemişi çalarak kayıplara karıştı. Bu anlar ise salonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı bu sabaha karşı Hisar Mahallesi'ndeki Karaman Kalesi yanında bulunan düğün salonunda meydana geldi. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülere göre, düğün salonu önüne gelen kimliği belirsiz bir hırsız, önce etrafı kontrol etti.

Daha sonra salon içerisinde ve çevrede kimsenin olmadığını gören hırsız, zorlayarak açtığı pencereden içeriye girdi. Direkt olarak salonun mutfağına giden hırsız, dolapta poşet içerisinde bulunan yaklaşık 10 kilo kuru yemişi çalarak kaçtı. Hırsızın rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını alan polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişiyi yakalayabilmek için çalışma başlattı. İHA