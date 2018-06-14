Giresun bayram namazı saati: Tüm şehirler ve Giresun için Diyanet’in yayınladığı bayram namazı vakitleri…

Oruçlar tutuldu, iftarlar yapıldı, sıra bayram kutlamaya geldi. Ramazan bayramı bu sene 15 Haziran Cuma günü kutlanacak, bayram namazı Giresun’da saat kaçta kılınacak sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Karadeniz Bölgesi şehirlerimizden olan Giresun'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram günü bayram namazıyla başlayacak, camiler bayram namazını eda edecek milyonlarca kişiyle dolacak. Peki şehirlerde bayram namazı saat kaçta kılınacak? Tüm Türkiye’nin bayram namazı saatleri listesini ve Giresun bayram namazı saatlerini haberimizde yer alan listede bulabilirsiniz. İşte Giresun ve diğer şehirlerimiz için bayram namazı vakitleri…

GİRESUN’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Karadeniz illerimizden olan Giresun'da bayram namazı Diyanet'in belirlediği saat olan, 05:40'da kılınacak. Aşağıdaki link üzerinden il il bayram namazı vakitlerini görebilirsiniz.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMALARI

Ramazan boyunca tutulan orucun sonunu ifade eden bayramda eş, dost, akraba ve mezarlık ziyaretleri yapılır. Bu ziyaretlerde konuklara kolonya, şekerleme ve çikolata ikram edilir. Ayrıca bayramda çocuklar da kapı kapı dolaşarak şeker toplarlar. Dini bayramlar resmi tatil olduğu ve Ramazan bayramı üç gün olduğu için Türkiye’de çok sayıda çalışan bayramda tatile çıkmayı da tercih etmektedir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar. Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir.İlk rekatın ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de üretilmiştir.

GİRESUN'UN BAZI ÖNEMLİ CAMİLERİ

Şeyh Kerameddin Camii

Müftülük Sitesi Camii

Ulu Cami

Erikliman Camii



