Giresun Dergisi 32 yaşında

Giresun'un sözcüsü Giresun Dergisi 32. kuruluş yıldönümünü kutladı. Kartal’da gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda siyasetçi, işadamı, gazeteci ve akademisyen katıldı.

Giresun Dergisi'nin “Gurbetten Sılaya, Sıladan Gurbete Uzanan İletişim Köprüsü” sloganıyla düzenlediği 32. Yıl etkinliğinin ilki Kartal Titanik Otel'de gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Giresunlu gazeteci ve televizyoncu Haldun Domaç'ın yaptığı geceye AKP Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk, İstanbul Milletvekili Hasan Turan, CHP Grup Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, CHP PM Üyesi Emine Gülizar Emecan, AKP Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, Dereli Belediye Başkanı K. Zeki Şenlikoğlu, Duroğlu Belediye Başkanı Murat Kılıçaslan, Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Karan, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Süleymanoğlu, Kocaeli Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sebahattin Kayas, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, Gümüşhane Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Prof. Dr. Kenan Yılmaz, Giresun Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Kuğu, Giresun Dergisi'nin kurucusu Av. Murat Toker, Giresun Dergisi Sahibi Remzi Mamaşoğlu, çok sayıda siyasetçi, işadamı, gazeteci ve akademisyen katıldı.

Kartal Titanic Otel'de 315 davetlinin katıldığı gecenin açılış konuşmasını yapan derginin İmtiyaz Sahibi Remzi Mamaşoğlu, 32 yıla kolay gelinmediğini, Giresun Dergisi'nin ilk sayısından bu güne kadar gurbetteki, sıladaki Giresunlular arasında iletişim bağı kurduğunu belirterek; “Giresun Dergisi sadece iletişim kurmakla kalmayıp, sevgi bağı oluşturdu. Giresun'un yetiştirdiği değerli insanları bulup tanıttı. Ben Giresunluyum diyen herkese sayfalarını açtı. Hiçbir siyasi görüşün değil, Giresun'un sözcüsü olmayı kendimize ilke edindik. Bu gün geldiğimiz 32. yılımızda bizleri yalnız bırakmayan, 32 yıllık yürüyüşümüzde maddi ve manevi olarak yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akif Hamzaçebi, yaptığı konuşmada Giresun Dergisi'nin hemşeriler arasında güzel bir köprü oluşturduğunu, derginin Giresun'un hafızası olduğunu belirterek, Remzi Mamaşoğlu'nun Türkiye'de örnek bir misyon üstlendiğini ifade etti.

AKP Giresun Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Sabri Öztürk yaptığı konuşmada Giresun Dergisi'nin bu şehrin bir hafızası olduğunu belirtti ve Giresun'un ortak paydası olarak değerlendirdi. Öztürk, bu derginin 32 yıl aralıksız yayınlanmasını bir rekor olarak nitelendirdi.

İstanbul Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Hasan Turan, 32 yıl ısrarla, inatla, gayretle bir dergi ayakta tutabilmeye çalışılıyor. Allah daha nice 32 yılları nasip etsin” dedi.

CHP Giresun Milletvekili TBMM Milli Eğitim, Gençlik, Spor ve KEİPA Komisyonu Üyesi Bülent Yener Bektaşoğlu “Bu derginin özelliklerini saymakla bitiremeyiz. Sanayide, siyasette, ekonomide, futbolda olsun hemşehrilerimizin neler yaptığını Giresun Dergisi'nin sayfalarından öğrendik. Daha nice uzun yıllar diliyorum.”

32 yıldır aralıksız yayın hayatına devam ederek Türkiye'nin en uzun soluklu il dergisi olmayı başaran Giresun Dergisi'nin, bu süreç içerisinde yapmış olduğu yayınların ve çalışmaların sinevizyon gösterisi yapıldı. Sinevizyon gösterisinin ardından sahneye getirilen 32. yıl pastası kesildi.

32. yıl gecesinde Giresun Dergisi'ne maddi ve manevi destek olan, yaşamasına katkı sağlayanlara plaket verildi.

Gecenin sonunda ise sanatçı Hüner Coşkuner ile Grup Türküyem katılımcılara müzik ziyafeti sundu.