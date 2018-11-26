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Giresun’da otomobil polislere çarptı! 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde kara yolunda durdurulmak istenen otomobilin polislere çarpması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis memuru ise yaralandı.

android-time 02:07
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Giresun’da otomobil polislere çarptı! 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Giresun'un Bulancak ilçesinde kara yolunda durdurulmak istenen otomobilin polislere çarpması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis memuru ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Pazarsuyu mevkisinde Emre Kırım yönetimindeki 34 YP 4968 plakalı otomobil, aracı durdurmak isteyen iki polis memuruna çarptı.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Olayda, yaralanan polis memurları olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

BİR POLİS ŞEHİT

Hastaneye kaldırılan polis memurlarından biri müdahalelere rağmen şehit olurken, diğer polis memurunun ise sevk edildiği Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. AA

 

Son güncelleme: android-time 02:1426.11.2018
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