Giresun’da yayla yolunda kaza: 5 ölü, 11 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ericek köyü Kökdiken mevkiinde meydana geldi. Karaovacık Yaylası’ndan dönenlerin içinde bulunduğu Aykut Tok yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla ilçe ve kentteki hastanelere kaldırıldı.
VALİLİK: 5 ÖLÜ, 11 YARALI
Giresun Valiliği de kazaya ilişkin açıklama yaptı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:
“Bugün saat 10.00 sıralarında Espiye Ericek köyü Kökdiken Mahallesi mevkiinde, minibüs virajı alamayarak dere yatağına yuvarlanmıştır. Minibüste bulunan 17 yolcudan; 3´ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştır.Yaralılarımızın tedavileri; olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerimizde devam etmektedir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah´tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” denildi.
Hakan KABAHASANOĞLU/ESPİYE (Giresun), (DHA)