Giresun’da yayla yolunda kaza: 5 ölü, 11 yaralı

Giresun'un Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan minibüsün dere yatağına yuvarlandığı kazada ölü sayısı 5'e çıktı. Kazada yaralananların sayısının ise 11 olduğu belirtildi.

Kaza, sabah saatlerinde Ericek köyü Kökdiken mevkiinde meydana geldi. Karaovacık Yaylası’ndan dönenlerin içinde bulunduğu Aykut Tok yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla ilçe ve kentteki hastanelere kaldırıldı.

VALİLİK: 5 ÖLÜ, 11 YARALI

Giresun Valiliği de kazaya ilişkin açıklama yaptı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Bugün saat 10.00 sıralarında Espiye Ericek köyü Kökdiken Mahallesi mevkiinde, minibüs virajı alamayarak dere yatağına yuvarlanmıştır. Minibüste bulunan 17 yolcudan; 3´ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştır.Yaralılarımızın tedavileri; olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerimizde devam etmektedir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah´tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” denildi.

Hakan KABAHASANOĞLU/ESPİYE (Giresun), (DHA)