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Gizemli görüntü uzmanların da dikkatini çekti

İstanbul Acıbadem'de dün akşam saatlerinde çekilen ve sozcu.com.tr'de yayınlanan ateş toplarının görüntüsü konunun uzmanlarının da dikkatini çekti. Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi ve Tübitak Uzay Teknolojileri Enstitüsü görüntünün orijinalinin peşine düştü.

Sozcu.com.tr
android-time 10:27 28 Eylül 2018
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İstanbul Acıbadem'de dün akşam saatlerinde çekilen ve sozcu.com.tr'de yayınlanan ateş toplarının görüntüsü konunun uzmanlarının da dikkatini çekti. Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi ve Tübitak Uzay Teknolojileri Enstitüsü görüntünün orijinalinin peşine düştü.

İstanbul'da akşam saatlerinde çekilen bir görüntü görenleri hayrete düşürdü. Gökyüzünden bir biri ardına inen ateş toplarının ne olduğuna dair henüz net bir bilgi edinilemedi ancak çekilen görüntüler UFO söylentilerini gündeme getirdi.

Konuyla ilgili görüştüğümüz Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Haktan Akdoğan, dikkat çeken görüntülerle ilgili kesin bir bilgi vermenin mümkün olmadığını belirterek “Görüntüler dikkat çekici ancak sosyal medya üzerinden yayılan görüntüler yanıltıcı olabiliyor. Biz de orijinaline ulaşmaya çalışıyoruz. Görüntünün orijinali üzerinden bilimsel bir analiz yapmadan bir yorum yapmak doğru olmaz. Bizim açımızdan riskli bir görüntü. Özel programlar aracılığıyla görüntünün orijinali üzerinden kare kere detaylı bir çalışma yapıp her açıdan incelememiz gerekir.” dedi. 

Tübitak Uzay Teknolojileri Enstitüsü de görüntüler bilimsel açıdan incelenmeden cisimlerin ne olduğuna dair bir görüş bildirmenin doğru olmadığını ifade etti. Kurum, görüntünün incelenmesinin ardından detaylı bilgi verileceğini aktardı.

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Son güncelleme: android-time 11:0228.09.2018
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