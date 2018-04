Go-kart pistindeki feci kaza! Havvanur yaşam savaşı veriyor… İşte ihmal iddiaları

İstanbul Sarıyer’de lise öğrencisi Havvanur Yalçın, bindiği go-kart aracında boynundaki fuların aracın tekerine dolanması sonucu ağır yaralandı. Genç kız hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Olayın nasıl gerçekleştiğine ve ortadaki ihmame ilişkin de çeşitli iddialar var. İşte polis ifadeleri eşliğinde korkunç olayın detayları...

Önceki gün İstinye’deki go-kart pistinde meydana gelen olayda; lise öğrencisi Havvanur Yalçın’ın, bindiği go-kart aracında boynundaki fuların aracın tekerine dolanmasıyla ağır bir şekilde yaralandı. Yedikule Göğüs Hastanesi ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyat edilen Havvanur Yalçın’ın, Sarıyer’de bindiği go-kart aracında yaptığı kaza ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre; lise öğrencisi Havvanur Yalçın arkadaşlarıyla birlikte Sarıyer İstinye’de bulunan bir go-kart alanına geldi. Burada go-kart aracına binen genç kız, emniyet kemerini taktı.

FULARI TEKERE DOLANDI

İddalara göre; güvenlik gerekçesiyle boynundaki şalı çıkarması ve kask takması gereken genç kız bunu yapmadı. İşletme çalışanları da Yalçın’ın go- kart aracını bu şekilde sürmesine müsaade etti.

Bir süre aracı kullanan Havvanur Yalçın, boynundaki fuların kullandığı aracın arka tekerine dolanması sonucu kaza yaptı. Ağır şekilde yaralanan Yalçın, olay yerine çağrılan ambulansla Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

‘FULARI ÇIKAR’ DEMİŞLER

Havva Nur Yalçın’ın arkadaşının annesi Tülay Aslan, yaşananları şöyle anlattı:“Go-kart aracına binerken görevliler, ‘Boynundaki şalı çıkar’dedi. Ancak Havva ‘Gömleğimin ön kısmı uygun değil, çıkaramam’ cevabını verdi. Sonra şalın uçlarını düğümleyerek gömleğinin içine koydu. Daha sonrasında bir tur attılar bir şey olmadı. Bir sonraki turda ise şal kullandığı aracın tekerine dolandı. Araç durdu, yanına gittiğimizde nefes alamıyordu. Boynuna morluklar vardı. Hemen görevliler yardımıyla ambulans çağırdık. Hastaneye kaldırdık”dedi.

İŞLETME SAHİBİ: BİZ GEREKENİ YAPTIK

İş yeri sahibi Sırrı Satır ise polisteki ifadesinde işletme olarak gereken uyarıyı yaptıklarını savundu. Satır ”Biz uyardık, şalı gömleğine soktu. Özel durumu sebebiyle bir şey diyemedik” dedi.

“İLK SEFERİNDE ŞALI ÇIKARTMIŞTI İKİNCİ DE ISRAR EDEMEDİK

Olay yerinde de gazetecilere konuşan Satır “İlk defa böyle bir şey geldi başımıza.” diyerek yaşanan faciayı şu sözlerle anlattı “Öncelikle buradan genç kardeşimize geçmiş olsun diyoruz. Cumartesi saat 17.00 sıralarında 5 kişilik bir grup geliyor. Grup go- karta binmek istediğini söyledi. Go- kart’a bindirmeden önce kapıdaki talimatları okutuyoruz. Kasklarını takmalarını söylüyoruz. Boğazında şal vardı. Şalın tehlikeli olduğunu söyledik. Kendisi ilk seferde çıkarttı şalını. 10 dakika bindikten sonra gittiler. 45 dakika arayla tekrar geldiler. Tekrara binmek istediklerini söylediler. Hava o saatlerde soğudu akşam 19.30 sıralarıydı. Biz kendisine şalı çıkartmasını söyledik. ‘Üşüyorum’ dedi. Şalı gömleğinin içine doğru soktu. Biz tekrar ısrar edince, yanında ika tane erkek vardı. Onlar ‘Tamam ağabey bir şey olmaz’ dedi. Biz de bayan olduğu için çok ısrar edemedik. Zaten ikinci turda şalı sarıyor. Bizim arkadaşlarımız direk müdahale ederek şalı çıkartıyor. 112’yi aradık. Daha sonra 112’yi beklemeden biz hemen kendi aracımıza atıp İstinye Devlet Hastanesine yetiştirdik. Arkadaşlar da ifadelerinde benim şuan söylediklerimi söyledi. ‘Görevli arkadaşlar ısrar etti. Biz çıkarmadık’ diye ifade verdiler.”

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen Havvanur Yalçın’ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama Başhekim Celalettin Kocatürk’ten geldi. Kocatürk yaptığı açıklamada, Havvanur Yalçın’ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ancak az da olsa hayati tehlikesi bulunduğunu söyledi.

”Havvanur’un nefes borusunda go-kart aracına dolanan eşarbının zarar vermesiyle bir yırtık oluştuğunu” belirten Kocatürk, “Yaklaşık 1 santimetrelik bir yırtık var. Şu an yoğun bakımda takip ediyoruz uyutuyoruz. İlk etapta ameliyatla tamir etmeyi düşünmedik, kendiliğinden iyileşebileceğini öngörüyoruz. Şu anda şuuru açık. Konuşamıyor. Makineye bağlı uyutuyoruz. Her gün kontrol ediyoruz. Her iki akciğerde de küçük yırtıklar ve yaralanmalar var. Yarın yapacağımız kontrol sonrasında nihai kararımızı vereceğiz. Ümit ediyorum ameliyata gerek kalmadan iyileşecek” ifadelerini kullandı. Yaşanan olayın Havvanur’un vücudunda kalıcı bir hasar bırakacağını düşünmediğini vurgulayan Kocatürk, “Şu anda işaret dili ile anlaşıyoruz. Bizi anlıyor, iletişim kurabiliyoruz. Bu çok iyi bir haber. Olay sırasında beynin etkilenmediğini öngörebiliriz. İnşallah ucuz atlatacağız. Bizim bu konuda ciddi bir deneyimimiz var nefes borusu yaralanmaların tedavisinde. İnşallah hastamızı sağ salim taburcu edeceğiz diye ümit ediyoruz” diye konuştu.

Eğlence merkezlerinde alınan tedbirlerin yetersizliği konusunda da uyarılarda bulunan Kocatürk, şunları söyledi: İnsanlar eğlence merkezlerinde heyecan aradıkları zaman bu adrenalin seviyesini de arttırıyor. Adrenalin arttığı zaman inanların otokontrolü yitirdiklerini ya da ihmal edebildiklerini görüyoruz. Hastamızı kask takmadan boynunda fular varken kesinlikle go-kart aracına binmesine izin verilmemeliydi. Kendisi ‘ben kask takmayacağım, fularımı çıkarmayacağım’ dese dahi kesinlikle müsaade edilmemesi gerekir. Gerekli diğer önlemler alınmadan bu tür aktivitelere müsaade etmemek gerekir. Heyecan peşinden koşarken sağlığımızdan olmamamız için kurallara uymamız gerekiyor”

BENZER BİR OLAY 5 YIL ÖNCE YAŞANMIŞTI

İstinye’deki olay akıllara 5 yıl önce Sakarya’da Tuğba Erdoğan’ın ölümüyle sonuçlanan go-kart faciasını getirdi. Tuğba Erdoğan isimli genç kız, Sakarya'da bir alışveriş merkezinde 8 Şubat 2013 tarihinde arkadaşları ile birlikte go kartta yarışırken atkısının motor dişlilerine takılması sonucu kafası koparak feci şekilde hayatını kaybetmişti.

Feci kaza sonrasında pistin işletmecisi Yunus ve Ömer Malkoç kardeşler mahkemece 2 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptılırken, bu ceza daha sonra 18 bin lira para cezasına çevrilmişti. Ceza davası sonrası acılı aile, alışveriş merkezi, Adapazarı Belediyesi, işletmeci ve go kart araçlarını ithal eden firma aleyhine tazminat davası açmıştı.

Go kart işletmecisi 2 kardeşe ve aracı ithal eden firmaya açılan tazminat davasında go kart ithalatçısı ve go kart pisti işletmecileri anne ve babaya ayrı ayrı 150, 2 kardeşe 50’şer bin lira olmak üzere toplam 400 bin lira manevi, anneye 74 bin 711 lira 30 kuruş, babaya 62 bin 463 lira 58 kuruş olmak üzere toplam 137 bin 174 lira 88 kuruş maddi tazminat ödenmesine karar vermişti.