Göç idaresi sıfırı tüketti!

Suriyeliler başta olmak üzere mülteciler konusunda faaliyet gösteren, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2018 mali durum ve beklentiler raporu yayınlandı. Rapora göre Göç İdaresi 2018 yılı için ayrılan 430 milyon 326 bin TL’lik ödeneğin yüzde 81.17’sini ilk altı ayda tüketti. Temmuz ayına kadar olan dönemde bütçeden 349 milyon 300 bin TL harcandı.

Yıl sonuna kadar yapılacak harcama ile birlikte miktarın 840 milyon 704 bin 736 TL’ye ulaşacağı hesaplandı. Bu miktar kuruma ayrılan ödeneğin yüzde 195.36’sına denk geliyor. İdare bu durumda yıl sonunu ancak ek bütçe ile getirebilecek. 2017 yılında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 349 milyon 852 bin TL ödenek tahsis edilmiş ve yılın ilk 6 ayında bu ödeneğin yüzde 49.11’i yani 171 milyon 824 bin TL’si harcanmıştı.

PERSONEL GİDERİ DE AŞILDI

2018 yılı kesintili başlangıç ödeneğinin 88 milyon 672 bin TL’si personel giderleri için ayrıldı. Ancak bu kalemden yüzde 115.24’üne ulaşan 102 milyon 185 bin TL, ilk altı aylık dönemde harcandı. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için de 11 milyon 483 bin ödenek ayrıldı, ancak ilk altı ayda ödenen bedel 18 milyon 188 bine çıktı.

2018 Mali Yılında 143 milyon 652 bin TL ödenek ayrılan İl Göç İdaresi Müdürlükleri de, yılın ilk altı ayında 185 milyon 147 bin TL harcadı. Başlangıç ödeneğinin yüzde 128.89'unu oluşturan bu miktar, 81 İl Göç İdaresi Müdürlükleri ile Merkezler ve Sığınma Evlerinin bakım onarım, temizlik, güvenlik ve araç kiralama işlemleri, kira, elektrik, su, doğalgaz ödemeleri, akaryakıt masraflarına harcandı.